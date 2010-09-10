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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 103 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Дед Морозов смотреть онлайн (HD) 2020 TIoM7 Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 11:34









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Николай Александрович Морозов прожил долгую жизнь: был и революционером, и террористом.

Его приговорили к пожизненной каторге, около тридцати лет он провёл в царских тюрьмах.

Начало Великой Отечественной войны Николай Александрович встретил уже глубоким стариком.

Однако когда понял, что нужен родине, ушёл добровольцем на фронт. На тот момент ему исполнилось 87 лет.



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