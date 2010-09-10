Дед Морозов смотреть онлайн (HD) 2020 TIoM7
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Дед Морозов смотреть онлайн (HD) 2020 TIoM7
Дед Морозов 2020
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Николай Александрович Морозов прожил долгую жизнь: был и революционером, и террористом.
Его приговорили к пожизненной каторге, около тридцати лет он провёл в царских тюрьмах.
Начало Великой Отечественной войны Николай Александрович встретил уже глубоким стариком.
Однако когда понял, что нужен родине, ушёл добровольцем на фронт. На тот момент ему исполнилось 87 лет.
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Николай Александрович Морозов прожил долгую жизнь: был и революционером, и террористом.
Его приговорили к пожизненной каторге, около тридцати лет он провёл в царских тюрьмах.
Начало Великой Отечественной войны Николай Александрович встретил уже глубоким стариком.
Однако когда понял, что нужен родине, ушёл добровольцем на фронт. На тот момент ему исполнилось 87 лет.
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