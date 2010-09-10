Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 103 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Последствия смотреть онлайн (HD) 2020 BzcnF Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 12:25









.



Смотреть ЗДЕСЬ ---->>>



Несколько лет назад успешный бизнесмен Андрей узнал, что одна из его трех дочерей - не от него.

Он развелся с женой и добился полной опеки над детьми, запретив бывшей жене приближаться к ним.

Все шло хорошо, пока однажды Андрею не поставили страшный диагноз: у него рак, и жить ему осталось несколько месяцев.

Он понимает, что девочкам нужна мать, иначе после его смерти некому будет о них позаботиться.

Андрей делает предложение своей девушке, но после этого случайно встречает бывшую жену и понимает, что по-прежнему ее любит. Последствия 2020---->>> Последствия Несколько лет назад успешный бизнесмен Андрей узнал, что одна из его трех дочерей - не от него.Он развелся с женой и добился полной опеки над детьми, запретив бывшей жене приближаться к ним.Все шло хорошо, пока однажды Андрею не поставили страшный диагноз: у него рак, и жить ему осталось несколько месяцев.Он понимает, что девочкам нужна мать, иначе после его смерти некому будет о них позаботиться.Андрей делает предложение своей девушке, но после этого случайно встречает бывшую жену и понимает, что по-прежнему ее любит. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»