Последствия смотреть онлайн (HD) 2020 BzcnF
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- Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38
Последствия смотреть онлайн (HD) 2020 BzcnF
Последствия 2020
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Смотреть ЗДЕСЬ ---->>> Последствия
Несколько лет назад успешный бизнесмен Андрей узнал, что одна из его трех дочерей - не от него.
Он развелся с женой и добился полной опеки над детьми, запретив бывшей жене приближаться к ним.
Все шло хорошо, пока однажды Андрею не поставили страшный диагноз: у него рак, и жить ему осталось несколько месяцев.
Он понимает, что девочкам нужна мать, иначе после его смерти некому будет о них позаботиться.
Андрей делает предложение своей девушке, но после этого случайно встречает бывшую жену и понимает, что по-прежнему ее любит.
.
Смотреть ЗДЕСЬ ---->>> Последствия
Несколько лет назад успешный бизнесмен Андрей узнал, что одна из его трех дочерей - не от него.
Он развелся с женой и добился полной опеки над детьми, запретив бывшей жене приближаться к ним.
Все шло хорошо, пока однажды Андрею не поставили страшный диагноз: у него рак, и жить ему осталось несколько месяцев.
Он понимает, что девочкам нужна мать, иначе после его смерти некому будет о них позаботиться.
Андрей делает предложение своей девушке, но после этого случайно встречает бывшую жену и понимает, что по-прежнему ее любит.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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