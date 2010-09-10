Водоснабжение частного дома
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Водоснабжение частного дома
Подскажите пожалуйста компанию, которая водоснабжением частных домов занимается.
Дом у нас загородный, в пригороде МСК (Люберцы) и особо никогда проблем с водой и не возникало. Всегда чистая текла. Но вот недавно ЖКХ какие-то работы на нашей улице делали, трубы там какие-то меняли, и вот вторую неделю как вода из под крана мутнейшая, как будто прямо из канализации.
Обращались к тем же ЖКХ, говорят у нас всё норм, на своей стороне проверяйте. Вот теперь ищем компанию которая могла бы всё водоснабжение дома нашего проверить и устранить какие то неполадки, если они есть (а они скорее всего есть, а то с чего бы вдруг такая муть появилась)
Дом у нас загородный, в пригороде МСК (Люберцы) и особо никогда проблем с водой и не возникало. Всегда чистая текла. Но вот недавно ЖКХ какие-то работы на нашей улице делали, трубы там какие-то меняли, и вот вторую неделю как вода из под крана мутнейшая, как будто прямо из канализации.
Обращались к тем же ЖКХ, говорят у нас всё норм, на своей стороне проверяйте. Вот теперь ищем компанию которая могла бы всё водоснабжение дома нашего проверить и устранить какие то неполадки, если они есть (а они скорее всего есть, а то с чего бы вдруг такая муть появилась)
Re: Водоснабжение частного дома
Обращались к тем же ЖКХ, говорят у нас всё норм, на своей стороне проверяйте. Вот теперь ищем компанию которая могла бы всё водоснабжение дома нашего проверить и устранить какие то неполадки, если они есть (а они скорее всего есть, а то с чего бы вдруг такая муть появилась)
У Вас, скорее всего с трубами как-то связано, может засорились, может когда меняли что-то там намудрили. У нас тоже был подобный опыт, тогда компания Водарсенал помогла в этом вопросе. Вот их сайт https://vodarsenal.ru можете зайти и со всеми подробностями ознакомиться. У них есть все комплексы работ связанных с водоснабжением. Но у нас другой случай был, все сан.узлы дома были устаревшими и напор воды был слабый, в итоге всё полностью поменяли и провели в нужные комнаты, грамотно всё получилось в итоге.
Re: Водоснабжение частного дома
Изаура писал(а):У Вас, скорее всего с трубами как-то связано, может засорились, может когда меняли что-то там намудрили. У нас тоже был подобный опыт, тогда компания Водарсенал помогла в этом вопросе. Вот их сайт https://vodarsenal.ru можете зайти и со всеми подробностями ознакомиться.
Спасибо за наводку, завтра постараюсь связаться с ними и узнать могут ли они проводить работы на нашем районе
Re: Водоснабжение частного дома
Здравствуйте. Как хорошо, что я нашла вашу беседу, для меня тоже актуально послушать и посоветоваться нужно.
Какие трубы брать для водоснабжения? Я думала о ПНД комплектующих https://shopsantex.ru/category/fitingi-pnd/ . Как думаете, стоит такие трубы и фитинги к ним брать?
Какие трубы брать для водоснабжения? Я думала о ПНД комплектующих https://shopsantex.ru/category/fitingi-pnd/ . Как думаете, стоит такие трубы и фитинги к ним брать?
4 сообщения • Страница 1 из 1
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