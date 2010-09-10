Сообщение Буцефалия » 16 июн 2020, 21:22

Подскажите пожалуйста компанию, которая водоснабжением частных домов занимается.



Дом у нас загородный, в пригороде МСК (Люберцы) и особо никогда проблем с водой и не возникало. Всегда чистая текла. Но вот недавно ЖКХ какие-то работы на нашей улице делали, трубы там какие-то меняли, и вот вторую неделю как вода из под крана мутнейшая, как будто прямо из канализации.



Обращались к тем же ЖКХ, говорят у нас всё норм, на своей стороне проверяйте. Вот теперь ищем компанию которая могла бы всё водоснабжение дома нашего проверить и устранить какие то неполадки, если они есть (а они скорее всего есть, а то с чего бы вдруг такая муть появилась)