Медали
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Медали
Приветствую, вс. Меня заинтересовала тема поиска торговой площадки, которая предлагает выбрать и купить из бюджетной ценовой категории медали, знаки и ордена с доставкой по стране. И здесь https://voensovmag.ru/catalog/novye-tov ... fganistana я нашла относительно недорогие награды, благодаря которым можно пополнять коллекцию как можно чаще. Скажите, а вы с какой периодичностью заказываете награды для своей коллекции в интернете? Или просто по настроению, как получится? Хотелось бы с вами обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на высказанные мнения.
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Медали
а зачем?
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