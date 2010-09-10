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klonik Гость RZN.info Сообщения: 40 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Медали Цитата Сообщение klonik » 17 июн 2020, 16:06 Приветствую, вс. Меня заинтересовала тема поиска торговой площадки, которая предлагает выбрать и купить из бюджетной ценовой категории медали, знаки и ордена с доставкой по стране. И здесь https://voensovmag.ru/catalog/novye-tov ... fganistana я нашла относительно недорогие награды, благодаря которым можно пополнять коллекцию как можно чаще. Скажите, а вы с какой периодичностью заказываете награды для своей коллекции в интернете? Или просто по настроению, как получится? Хотелось бы с вами обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на высказанные мнения. Вернуться к началу

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