Пряжа
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Пряжа
Люблю вязать детские вещи, уже всем подружкам с детьми подарила костюмчики, шапочки, носочки. Сейчас хочу себе платье связать с ангорской пряжи. Где можно купить такую?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Пряжа
А на продажу не пробовала вязать? Моя сестра вяжет на заказ с итальянской пряжи, которую заказывает только в магазине TSSknitting. У них большой выбор, в том числе есть и ангорка. Сама посмотри на их сайте https://tssknitting.ru/ Если заказ будет превышать 4000 рублей, то сделают тебе скидку в 3%. А если на постоянной основе будешь делать у них заказы, то есть и накопительные скидки, которые также применяются при заказе. Доставку можно заказать Почтой России, СДЭК, BoxBerry или вообще самой забрать.
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