Пряжа

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Пряжа

Сообщение Яно4ка » 19 июн 2020, 09:31

Люблю вязать детские вещи, уже всем подружкам с детьми подарила костюмчики, шапочки, носочки. Сейчас хочу себе платье связать с ангорской пряжи. Где можно купить такую?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Пряжа

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 08:07

А на продажу не пробовала вязать? Моя сестра вяжет на заказ с итальянской пряжи, которую заказывает только в магазине TSSknitting. У них большой выбор, в том числе есть и ангорка. Сама посмотри на их сайте https://tssknitting.ru/ Если заказ будет превышать 4000 рублей, то сделают тебе скидку в 3%. А если на постоянной основе будешь делать у них заказы, то есть и накопительные скидки, которые также применяются при заказе. Доставку можно заказать Почтой России, СДЭК, BoxBerry или вообще самой забрать. Изображение
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