Сломался телефон

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Сломался телефон

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 16:14

Сломался телефон, хуаевей, а я сейчас в Минске, может кто знает тут хорошие ремонтные центры?
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