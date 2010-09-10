Сломался телефон

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Сломался телефон

Сообщение Наташа Швец » 19 июн 2020, 16:14

Сломался телефон, хуаевей, а я сейчас в Минске, может кто знает тут хорошие ремонтные центры?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Сломался телефон

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 минут назад

Я уже полгода живу в Минске, и за это время у меня уже тоже телефон был сломан и отдавал я его в ремонт. Обращался тогда в этот сервис https://huaweiservice.by/ мне сказали, что в минске они хорошо делают телефоны. Я не пожалел, потому что действительно ремонт сделали качественно, поменяли мне экран и микрофон, сейчас все работает хорошо.
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