Сломался телефон
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Сломался телефон
Сломался телефон, хуаевей, а я сейчас в Минске, может кто знает тут хорошие ремонтные центры?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Сломался телефон
Я уже полгода живу в Минске, и за это время у меня уже тоже телефон был сломан и отдавал я его в ремонт. Обращался тогда в этот сервис https://huaweiservice.by/ мне сказали, что в минске они хорошо делают телефоны. Я не пожалел, потому что действительно ремонт сделали качественно, поменяли мне экран и микрофон, сейчас все работает хорошо.
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