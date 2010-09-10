Сообщение NikoLavreTam » Вчера, 21:46



Вторая причина: обсуждение Конституции РФ в связи с предстоящим голосованием по поправкам в ней отменяет все запрещения в любом Сайте писать на эту тему.



Обращение к Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу об исправлении не только Конституции РФ, вернув выборы судей, но и понятия «Демократия»



Если в пакет по голосованию не включено изменение статей 3.3, 76.6, 104, 120- 122, 134 Конституции РФ, противоречащих её приоритетным статьям 1, 2, 3,1, 3.2, 3.4, 18,19, 29 этого основного Закона, то акция по её изменению для народа бессмысленна.

Почему?

Статья 1 Конституции РФ. «1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».



Если Россия демократическая страна, то она предусматривает народную власть. Однако в нашем земном Мире нет демократии вообще. Это потому, что понятие «демократия» поясняется неправильно, ибо в нём фигурирует «подчинение меньшинства большинству».



А если есть подчинение, то присутствует и насилие, ведь меньшую часть народа надо заставить подчиняться. Народ против насилия!



Правильная формулировка: «Демократия – это жизнь по неопровержимым инициативам человека». Об этом намекают статьи 2, 3.1, 3.2, 3.4, 18, 19, 29 Конституции России.



Статья 2 нашей Конституции: 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».



Часть 1 статьи третьей Конституции России гласит: 3.1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.

Определение опровергнуть невозможно. Тем более что часть 2 статьи 3 Конституции говорит: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления».



Слово «непосредственно» означает, что народ имеет право и обязан управлять государством Россия в первую очередь прямо, ежедневно через инициативы граждан, а не только через выборных депутатов и Президента, которые по логике должны являться исполнителями власти народа. В этом и заключается настоящая демократия.



Статьи 3.1, 3.2, 3.4, 18, 19, 29 Конституции РФ не исполняются государством из-а ущербных статей 3 3, 104, 134, 120-122, 76,6 этой же Конституции России.



Вероломная часть 3 статьи 3 Конституции такова: «3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы», что противоречит её приоритетным статьям. Это – один день вместо 2191 дня, что означает лишение власти народа.



Статьи 104 и 134 подтвердили запрет демократии, а ст. 120-122 Конституции судебными делами отбирают власть у народа. Произошла дискриминация простого народа.



Российская мафия – уничтожитель справедливости, бич народа, что доказано в моих ранних статьях.



Более совершенное и более соответствующее приоритетным статьям Конституции РФ – это прямое управление народа с помощью инициатив людей, кому их подсказал Бог.



Не доказано же, что если у руководителей власть, то Бог озарит идеями лучшего управления страной или проектами совершенных законов именно их, а не простых, честных людей, но без власти? И только в случае применения логично неопровержимых инициатив прекратится коррупция и все остальные пороки общества.



Почему отменили выборы судей и советские судебные законы?



Мафия по толковому словарю во втором значении — это организованная группа людей, тайно и преступно действующая в своих интересах.

Интересы правонарушителей и судей стали особенно общими после того, как организованные преступные группировки помогли финансовыми средствами своим выбранным молодым представителям окончить юридические учебные заведения.



Мировых судей назначают областные депутаты. Рекомендует им новичков мафия из лиц, которые на её стипендии получили дипломы юристов и выказали готовность служить в качестве благодарности.



Это для плана Даллеса и мафии имеет преюдициальное значение. Все остальные судьи такие же. Тем более что сейчас суд стал коммерческой организацией, и она вне Конституции и всех законов.



При вопиющей бесконтрольности судьи игнорируют правду и законность. Беззаконие и ложь выгодныв им как людям. Поэтому судьи игнорируют все, что не выгодно мафии.



Когда в 1993 году разрабатывали новую Конституцию России, то о народовластии мало кто думал. Большинство депутатов было из руководителей, как и из бизнесменов сейчас.



Они рассчитывали расширить и укрепить лишь свои права и свободы в сфере бизнеса и служебного положения в различных администрациях за счёт избирателей, сохранить льготы по окончании депутатского срока, что влияло на принятые ими антинародные законы, по которым судят и сейчас.



При советской власти у потенциальных правонарушителей во время выборов судей много средств уходило на агитацию за своих судей, лояльных к мошенникам различного ранга. Да и не было на них постоянного давления, поэтому многие якобы неблагодарные мошенникам судьи поступали в соответствии с законом, а не так как им прикажут их «благодетели».



Да и часто их переизбирали. Усилия криминального воздействия уважаемых властью людей на судей пропадало зря. Другое дело, если судей России признать пожизненно независимыми от законов. Расчёт до удивления прост.



Так как судьи тоже люди, а не роботы, то каждого из них можно или подкупить, или запугать, или воздействовать через коммунальные удобства, или переманить на свою сторону через уже подкупленных судей высшей инстанции, которые рекомендовали их Президенту для присвоения им статуса судей.



Далее деятельность судей не имеет право контролировать ни СМИ, ни даже сам Президент. Инициативы Верховного Суда об облегчении его деятельности беспрекословно принимаются Госдумой.



Недавно Конституционный Суд РФ запретил привлекать к ответственности по статье 303 УК РФ судей, если их взяло на поруки судейское сообщество, давно превратившиеся в ОПГ.



Рядовые честные граждане, из которых в основном и состоит народ, также повлиять на совесть судей не могут (нет перевыборов судей), Статьи 120 – 122 Конституции о независимости судей (на самом деле – от законов) противоречат всем её статьям, ибо судьи якобы не являются частью народа.



Теперь у мафии есть ей благодарные свои прокуроры и следователи. Их с каждым днём становится всё больше. Вопреки статье 19 Конституции России о равноправии в обществе правосудие двулично, так как судьи судят ради своей выгоды. И нет на них управы, что делает народ недовольным во всём.



Я не предлагаю отказаться от Госдумы и Президента. Но они ради демократии должны руководствоваться инициативами снизу, а не только сверху.



Инициативы народа верхам – нож острый, так как мешают им наживаться. Поэтому и не исполняются статьи 1, 2, 3.1, 3.2, 3,4, 18, 19, 29, Конституции. Властолюбивые люди наплевали на эти приоритетные статьи, став преступниками. Они всегда живут за счёт народа.



Для прикрытия они ввели статьи 3,3, 104, 134, 120 - 122, чтобы оправдать антинародные действия с помощью их и из мафии судей.



На всякий случай статья 76.6 даёт право любому региону отделиться от России, не зря же сейчас у любой области больше прав перед Россией, если российские законы противоречат областным сходным законам.

Это лазейка от ухода от ответственности. В этом случае не помешает им запрет иметь вклады за рубежом. На местах сразу же вынесут законы, выгодные областям через торговлю, например.



Вся реклама по изменению Конституции - бледная ложь, повторяющая, что уже есть. Мне стыдно за наших руководителей, бессовестно обманывающих по телевидению ими уже одурманенный народ.



Не может же быть стабильности при противоречивой Конституции РФ. Нарушения Конституции – пища для оппозиции. В Белорусской Конституции слова «Демократия» вообще нет, но инициативы из народа принимаются и проводятся в жизнь, не то, что у нас.



Комментарий:

Виталий С

4 часа назад

Николай Лаврентьев Тамбовский, независимых судов никогда не было и не будет. Судебная ветвь не имеет реальной власти, как и парламентская, что лишний раз доказывает, нет никакого разделения властей.



Вся государственная машина принуждения с силовыми институтами подчиняется исполнительной власти, т. е. президенту. Остальные ветви власти декоративные, призванные имитировать демократию и водить за нос простаков.





Диктатура капитала, пока может, прикрывается псевдо-демократией, а когда держать народ в узде с помощью обмана становится невозможно, устанавливает открытый фашистский террор. Чему мы сегодня являемся свидетелями



Смотря, какая демократия. Если буржуазная, с президентами и парламентами, то - да, меньшинство диктует свою волю большинству.



Каким образом? С помощью обмана, это в первую очередь. И только во вторую очередь, запугиванием. А чтобы такая схема работала, правителям надо, чтобы население было необразованное, глупое, выбирало не разумом, а сердцем (т. е. подвержено эмоциям).



Смотрите, главный антагонизм буржуазной демократии от народной заключается в принципе выбора своих представителей в органы власти.

При буржуазной демократии, партии и кандидаты выдвигаются на выборы сами и сами себя рекламируют.



Пролезая во власть, такие депутаты мигом забывают свои обещания, данные в период предвыборной кампании (саморекламы) и работают на себя и интересы группировки оплатившей компанию.



А при народной демократии, коллективы выдвигают из своей среды депутатов без давления сверху, чтобы они представляли общие интересы, а не личные. И спрос с них соответствующий. Чувствуете принципиальную разницу? В одном случае вас уговаривают, в другом - вы.



Поэтому сейчас в парламенты попадают люди, которые не представляют ничьих интересов кроме своего клана. А выбора у народа нет, разочаровавшись в одних партиях, он голосует за другие, которые по содержанию остаются такими же.



Потому что партии при диктате капитала, несмотря на кажущиеся различия, представляют интересы одного и того же класса - буржуазии. Правящий класс, пока водит за нос народ своей идеей парламентаризма, ничем не рискует.

Комментарии пока закончены.



У судей есть власть самая основная в быту. Они могут совершать преступления против прав активного человека (власти таких не любят) своими решениями и определениями потому, что их никто не контролирует.



Я от себя посылал уже несколько обращений на эту с иными доказательствами, не называя мафию заслуженным ею определением. На одно из них был ответ, что не поняли меня, чего я хочу. Не сомневаюсь, что Президент бы всё понял.



Предпочтительнее ответить, что тексты поняли, и, памятуя, что главное – дело, а не переписка, дополнили пункты исправления Конституции РФ, обязательно вернув выборы судей для разрушения сложившейся среди них мафии. Прошу не забыть о принятии инициатив избирателей, изменив статьи 3.3, 104, 134 Конституции РФ.



18.06. 2020 г. Николай Лаврентьев



Так как для затруднения размещения в поле текста обращения нельзя скопировать текст, то привожу его в прикреплённом файле.

Программисту прошу передать, что он изменил народу...



Получено мной:

Отправленное 18.06.2020 Вами письмо в электронной форме за номером ID=7444817 будет доставлено и с момента поступления в Администрацию Президента Российской Федерации зарегистрировано в течение трёх дней.



По опыту знаю, что Путину В.В. ничего не передадут, но ответят опять отпиской, что в поле обращения текста нет, то и отвечать нечего, или не ответят вообще.



Николай Лаврентьев Тамбовский.



Комментарии к первой публикации о противоречивости статей 3.3, 104, 134 Конституции остальным её статьям

АН-2, заслуженный писатель форума, Всего сообщений: 430, Зарегистрирован: 02.10.2016, Поблагодарили: 77 раз

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Предлагаю конституцию отменить вообще. Есть законы и этого достаточно, если они исполняются. Иначе, получается, что для исполнения законов нужны ещё высшие законы.



А для исполнения конституции, следовательно, должна быть ещё высшая конституция, ещё более короткая и ёмкая, типа: Возлюби ближнего своего... или Да убоится жена мужа своего....

А для исполнения самых главных законов нужен будет ещё один самый главный закон, типа Бог велик или Вселенная мудра... И на каждом ярусе - служители и гаранты, служители и гаранты. И тьмы тем спекулянтов-адвокатов.



По большому счёту, она нужна только для сталкивания лбами согласных с несогласными и для создания рабочих мест толкователям. Не будет конституции – не будет многих проблем. Толку от неё, если она не способствует процветанию народа? Где она была, когда пенсионный возраст повышали?.

Закон, что дышло. У кого он, тот и прав.



И с законами навести порядок. Сейчас законы - сеть-путана, в которую может угодить любой по любому поводу, и хорошая кормушка для миллионов. Надо порубить кодексы, оставив без смысла существования и корки хлеба толпы бездельников. А закон оставить один: тот, кто притесняет брата своего, да будет побит камнями (образно).

Комментарий закончен.



Сергей Титов: ↑

09 апр 2020, 16:26

Re: Конституция России написана так, как будто её писали американцы.

Тема очень интересная. Чтобы принимались конституции и законы в интересах народа необходимо, чтобы была настоящая демократия: каждый населённый пункт сам выбирает своего, а не чужого представителя в район, в районе из этих представителей выбирают в область, область выдаёт своего представителя и т. д.



Получится 85 человек, ну плюс минус туда сюда.

Этого достаточно, чтобы принимать решения для всей страны. Совет федерации отменить и совместить его с думой. Не хрен плодить дармоедов.



Государство должно бесплатно раздавать людям документы о том, кто и как голосовал за каждое предложение, чтобы народ знал своих "героев".

При голосовании запретить применять термин "воздержался", только либо "За", либо "Против".



Далее. Запретить принимать участие в выборах соплякам, не имеющих детей. Право голосовать должны иметь люди, имеющие не менее 3-х детей, воспитывающих их в надлежащем материальном положении и ведущих праведный образ жизни.

Тогда представитель таких семей не станет принимать законы, идущие в разрез его детям и своим внукам.



Выборы должны проходить не каждые 4 года, а каждый год, чтобы народ мог вовремя снять кандидатуру провинившегося.



Думаю, это не слишком затратное дело, потому что выборы в населённом пункте относительно дёшевы по отношению к тому ущербу, который наносят народу предатели в Думе, когда выборы выше населённого пункта в районе или области уже происходят без участия народа за счёт представителей из народа.



Комментарии и инициативы закончены. Я согласен с ними. Благодарю!

Модераторам. Я вспоминаю слова великого русского поэта 19-го века моего тёзки Некрасова: "Не может быть гражданин достойный к Отчизне холоден душой". Он имел в виду внутреннюю политику.Вторая причина: обсуждение Конституции РФ в связи с предстоящим голосованием по поправкам в ней отменяет все запрещения в любом Сайте писать на эту тему.Обращение к Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу об исправлении не только Конституции РФ, вернув выборы судей, но и понятия «Демократия»Если в пакет по голосованию не включено изменение статей 3.3, 76.6, 104, 120- 122, 134 Конституции РФ, противоречащих её приоритетным статьям 1, 2, 3,1, 3.2, 3.4, 18,19, 29 этого основного Закона, то акция по её изменению для народа бессмысленна.Почему?Статья 1 Конституции РФ. «1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».Если Россия демократическая страна, то она предусматривает народную власть. Однако в нашем земном Мире нет демократии вообще. Это потому, что понятие «демократия» поясняется неправильно, ибо в нём фигурирует «подчинение меньшинства большинству».А если есть подчинение, то присутствует и насилие, ведь меньшую часть народа надо заставить подчиняться. Народ против насилия!Правильная формулировка: «Демократия – это жизнь по неопровержимым инициативам человека». Об этом намекают статьи 2, 3.1, 3.2, 3.4, 18, 19, 29 Конституции России.Статья 2 нашей Конституции: 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».Часть 1 статьи третьей Конституции России гласит: 3.1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.Определение опровергнуть невозможно. Тем более что часть 2 статьи 3 Конституции говорит: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления».Слово «непосредственно» означает, что народ имеет право и обязан управлять государством Россия в первую очередь прямо, ежедневно через инициативы граждан, а не только через выборных депутатов и Президента, которые по логике должны являться исполнителями власти народа. В этом и заключается настоящая демократия.Статьи 3.1, 3.2, 3.4, 18, 19, 29 Конституции РФ не исполняются государством из-а ущербных статей 3 3, 104, 134, 120-122, 76,6 этой же Конституции России.Вероломная часть 3 статьи 3 Конституции такова: «3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы», что противоречит её приоритетным статьям. Это – один день вместо 2191 дня, что означает лишение власти народа.Статьи 104 и 134 подтвердили запрет демократии, а ст. 120-122 Конституции судебными делами отбирают власть у народа. Произошла дискриминация простого народа.Российская мафия – уничтожитель справедливости, бич народа, что доказано в моих ранних статьях.Более совершенное и более соответствующее приоритетным статьям Конституции РФ – это прямое управление народа с помощью инициатив людей, кому их подсказал Бог.Не доказано же, что если у руководителей власть, то Бог озарит идеями лучшего управления страной или проектами совершенных законов именно их, а не простых, честных людей, но без власти? И только в случае применения логично неопровержимых инициатив прекратится коррупция и все остальные пороки общества.Почему отменили выборы судей и советские судебные законы?Мафия по толковому словарю во втором значении — это организованная группа людей, тайно и преступно действующая в своих интересах.Интересы правонарушителей и судей стали особенно общими после того, как организованные преступные группировки помогли финансовыми средствами своим выбранным молодым представителям окончить юридические учебные заведения.Мировых судей назначают областные депутаты. Рекомендует им новичков мафия из лиц, которые на её стипендии получили дипломы юристов и выказали готовность служить в качестве благодарности.Это для плана Даллеса и мафии имеет преюдициальное значение. Все остальные судьи такие же. Тем более что сейчас суд стал коммерческой организацией, и она вне Конституции и всех законов.При вопиющей бесконтрольности судьи игнорируют правду и законность. Беззаконие и ложь выгодныв им как людям. Поэтому судьи игнорируют все, что не выгодно мафии.Когда в 1993 году разрабатывали новую Конституцию России, то о народовластии мало кто думал. Большинство депутатов было из руководителей, как и из бизнесменов сейчас.Они рассчитывали расширить и укрепить лишь свои права и свободы в сфере бизнеса и служебного положения в различных администрациях за счёт избирателей, сохранить льготы по окончании депутатского срока, что влияло на принятые ими антинародные законы, по которым судят и сейчас.При советской власти у потенциальных правонарушителей во время выборов судей много средств уходило на агитацию за своих судей, лояльных к мошенникам различного ранга. Да и не было на них постоянного давления, поэтому многие якобы неблагодарные мошенникам судьи поступали в соответствии с законом, а не так как им прикажут их «благодетели».Да и часто их переизбирали. Усилия криминального воздействия уважаемых властью людей на судей пропадало зря. Другое дело, если судей России признать пожизненно независимыми от законов. Расчёт до удивления прост.Так как судьи тоже люди, а не роботы, то каждого из них можно или подкупить, или запугать, или воздействовать через коммунальные удобства, или переманить на свою сторону через уже подкупленных судей высшей инстанции, которые рекомендовали их Президенту для присвоения им статуса судей.Далее деятельность судей не имеет право контролировать ни СМИ, ни даже сам Президент. Инициативы Верховного Суда об облегчении его деятельности беспрекословно принимаются Госдумой.Недавно Конституционный Суд РФ запретил привлекать к ответственности по статье 303 УК РФ судей, если их взяло на поруки судейское сообщество, давно превратившиеся в ОПГ.Рядовые честные граждане, из которых в основном и состоит народ, также повлиять на совесть судей не могут (нет перевыборов судей), Статьи 120 – 122 Конституции о независимости судей (на самом деле – от законов) противоречат всем её статьям, ибо судьи якобы не являются частью народа.Теперь у мафии есть ей благодарные свои прокуроры и следователи. Их с каждым днём становится всё больше. Вопреки статье 19 Конституции России о равноправии в обществе правосудие двулично, так как судьи судят ради своей выгоды. И нет на них управы, что делает народ недовольным во всём.Я не предлагаю отказаться от Госдумы и Президента. Но они ради демократии должны руководствоваться инициативами снизу, а не только сверху.Инициативы народа верхам – нож острый, так как мешают им наживаться. Поэтому и не исполняются статьи 1, 2, 3.1, 3.2, 3,4, 18, 19, 29, Конституции. Властолюбивые люди наплевали на эти приоритетные статьи, став преступниками. Они всегда живут за счёт народа.Для прикрытия они ввели статьи 3,3, 104, 134, 120 - 122, чтобы оправдать антинародные действия с помощью их и из мафии судей.На всякий случай статья 76.6 даёт право любому региону отделиться от России, не зря же сейчас у любой области больше прав перед Россией, если российские законы противоречат областным сходным законам.Это лазейка от ухода от ответственности. В этом случае не помешает им запрет иметь вклады за рубежом. На местах сразу же вынесут законы, выгодные областям через торговлю, например.Вся реклама по изменению Конституции - бледная ложь, повторяющая, что уже есть. Мне стыдно за наших руководителей, бессовестно обманывающих по телевидению ими уже одурманенный народ.Не может же быть стабильности при противоречивой Конституции РФ. Нарушения Конституции – пища для оппозиции. В Белорусской Конституции слова «Демократия» вообще нет, но инициативы из народа принимаются и проводятся в жизнь, не то, что у нас.Комментарий:Виталий С4 часа назадНиколай Лаврентьев Тамбовский, независимых судов никогда не было и не будет. Судебная ветвь не имеет реальной власти, как и парламентская, что лишний раз доказывает, нет никакого разделения властей.Вся государственная машина принуждения с силовыми институтами подчиняется исполнительной власти, т. е. президенту. Остальные ветви власти декоративные, призванные имитировать демократию и водить за нос простаков.Диктатура капитала, пока может, прикрывается псевдо-демократией, а когда держать народ в узде с помощью обмана становится невозможно, устанавливает открытый фашистский террор. Чему мы сегодня являемся свидетелямиСмотря, какая демократия. Если буржуазная, с президентами и парламентами, то - да, меньшинство диктует свою волю большинству.Каким образом? С помощью обмана, это в первую очередь. И только во вторую очередь, запугиванием. А чтобы такая схема работала, правителям надо, чтобы население было необразованное, глупое, выбирало не разумом, а сердцем (т. е. подвержено эмоциям).Смотрите, главный антагонизм буржуазной демократии от народной заключается в принципе выбора своих представителей в органы власти.При буржуазной демократии, партии и кандидаты выдвигаются на выборы сами и сами себя рекламируют.Пролезая во власть, такие депутаты мигом забывают свои обещания, данные в период предвыборной кампании (саморекламы) и работают на себя и интересы группировки оплатившей компанию.А при народной демократии, коллективы выдвигают из своей среды депутатов без давления сверху, чтобы они представляли общие интересы, а не личные. И спрос с них соответствующий. Чувствуете принципиальную разницу? В одном случае вас уговаривают, в другом - вы.Поэтому сейчас в парламенты попадают люди, которые не представляют ничьих интересов кроме своего клана. А выбора у народа нет, разочаровавшись в одних партиях, он голосует за другие, которые по содержанию остаются такими же.Потому что партии при диктате капитала, несмотря на кажущиеся различия, представляют интересы одного и того же класса - буржуазии. Правящий класс, пока водит за нос народ своей идеей парламентаризма, ничем не рискует.Комментарии пока закончены.У судей есть власть самая основная в быту. Они могут совершать преступления против прав активного человека (власти таких не любят) своими решениями и определениями потому, что их никто не контролирует.Я от себя посылал уже несколько обращений на эту с иными доказательствами, не называя мафию заслуженным ею определением. На одно из них был ответ, что не поняли меня, чего я хочу. Не сомневаюсь, что Президент бы всё понял.Предпочтительнее ответить, что тексты поняли, и, памятуя, что главное – дело, а не переписка, дополнили пункты исправления Конституции РФ, обязательно вернув выборы судей для разрушения сложившейся среди них мафии. Прошу не забыть о принятии инициатив избирателей, изменив статьи 3.3, 104, 134 Конституции РФ.18.06. 2020 г. Николай ЛаврентьевТак как для затруднения размещения в поле текста обращения нельзя скопировать текст, то привожу его в прикреплённом файле.Программисту прошу передать, что он изменил народу...Получено мной:Отправленное 18.06.2020 Вами письмо в электронной форме за номером ID=7444817 будет доставлено и с момента поступления в Администрацию Президента Российской Федерации зарегистрировано в течение трёх дней.По опыту знаю, что Путину В.В. ничего не передадут, но ответят опять отпиской, что в поле обращения текста нет, то и отвечать нечего, или не ответят вообще.Николай Лаврентьев Тамбовский.Комментарии к первой публикации о противоречивости статей 3.3, 104, 134 Конституции остальным её статьямАН-2, заслуженный писатель форума, Всего сообщений: 430, Зарегистрирован: 02.10.2016, Поблагодарили: 77 разКонтактная информация пользователя АН-2Предлагаю конституцию отменить вообще. Есть законы и этого достаточно, если они исполняются. Иначе, получается, что для исполнения законов нужны ещё высшие законы.А для исполнения конституции, следовательно, должна быть ещё высшая конституция, ещё более короткая и ёмкая, типа: Возлюби ближнего своего... или Да убоится жена мужа своего....А для исполнения самых главных законов нужен будет ещё один самый главный закон, типа Бог велик или Вселенная мудра... И на каждом ярусе - служители и гаранты, служители и гаранты. И тьмы тем спекулянтов-адвокатов.По большому счёту, она нужна только для сталкивания лбами согласных с несогласными и для создания рабочих мест толкователям. Не будет конституции – не будет многих проблем. Толку от неё, если она не способствует процветанию народа? Где она была, когда пенсионный возраст повышали?.Закон, что дышло. У кого он, тот и прав.И с законами навести порядок. Сейчас законы - сеть-путана, в которую может угодить любой по любому поводу, и хорошая кормушка для миллионов. Надо порубить кодексы, оставив без смысла существования и корки хлеба толпы бездельников. А закон оставить один: тот, кто притесняет брата своего, да будет побит камнями (образно).Комментарий закончен.Сергей Титов: ↑09 апр 2020, 16:26Re: Конституция России написана так, как будто её писали американцы.Тема очень интересная. Чтобы принимались конституции и законы в интересах народа необходимо, чтобы была настоящая демократия: каждый населённый пункт сам выбирает своего, а не чужого представителя в район, в районе из этих представителей выбирают в область, область выдаёт своего представителя и т. д.Получится 85 человек, ну плюс минус туда сюда.Этого достаточно, чтобы принимать решения для всей страны. Совет федерации отменить и совместить его с думой. Не хрен плодить дармоедов.Государство должно бесплатно раздавать людям документы о том, кто и как голосовал за каждое предложение, чтобы народ знал своих "героев".При голосовании запретить применять термин "воздержался", только либо "За", либо "Против".Далее. Запретить принимать участие в выборах соплякам, не имеющих детей. Право голосовать должны иметь люди, имеющие не менее 3-х детей, воспитывающих их в надлежащем материальном положении и ведущих праведный образ жизни.Тогда представитель таких семей не станет принимать законы, идущие в разрез его детям и своим внукам.Выборы должны проходить не каждые 4 года, а каждый год, чтобы народ мог вовремя снять кандидатуру провинившегося.Думаю, это не слишком затратное дело, потому что выборы в населённом пункте относительно дёшевы по отношению к тому ущербу, который наносят народу предатели в Думе, когда выборы выше населённого пункта в районе или области уже происходят без участия народа за счёт представителей из народа.Комментарии и инициативы закончены. Я согласен с ними. Благодарю!

К сему Николай Лаврентьев Тамбовский К сему Николай Лаврентьев Тамбовский

Можно ли гордиться всех законов сводом,

Если не приносит правду он на Русь?



Но с Советской песней мне дано родиться,

С песней оптимизма, разживись, Молва!!!

Не без боли вечно в сердце будут биться

О моей Отчизне гордые слова.



Николай Лаврентьев Тамбов.