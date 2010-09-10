игрушки Schleich

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

игрушки Schleich

Сообщение Надежда 79 » Вчера, 09:23

Подскажите, у нас где-то в детских магазинах можно достать игрушки Schleich? Дочь обожает их, но я не встречаю в продаже
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: игрушки Schleich

Сообщение Kirill23 » Вчера, 20:24

нам дарили такие игрушки, но не знаю, где они продаются
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: игрушки Schleich

Сообщение Надежда 79 » Вчера, 20:54

вот нам одну фигурку дарили, теперь просит ребенок еще
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: игрушки Schleich

Сообщение irinakotova » 29 минут назад

Игрушки красивые, они практически всем детям очень нравятся!
Самые такие популярные, это их лошадки и кошечки.
Я заказывала своим девочкам вот тут кошки schleich https://murkel.ru/catalog/koshki , это интернет-магазин, там можно заказать все игрушки этого бренда с доставкой!
Вообще очень красивые фигурки, понимаю, почему всем нравится.
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