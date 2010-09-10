Наркологический центр

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Наркологический центр

Сообщение parma » 14 минут назад

Помочь человеку с сильной зависимостью от алкоголя сложно. Лучше незамедлительно обратиться в клинику https://med-zahid.com.ua/uslugi/kodirovanie-ot-alkogolizma/ , чтобы человек как можно быстрее получил специализированное лечение.
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