Лечение

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Лечение

Сообщение parma » Сегодня, 13:53

Предоставляем помощь в непростых жизненных ситуациях. Наркологический центр https://med-zahid.com.ua/ осуществляет лечение алко- и наркозависимых. Специалисты реабилитационного центра занимаются оказанием квалифицированной поддержки. Сюда входит набор терапевтических, консультационных и диагностических элементов
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