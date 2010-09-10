Лечение
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Лечение
Предоставляем помощь в непростых жизненных ситуациях. Наркологический центр https://med-zahid.com.ua/ осуществляет лечение алко- и наркозависимых. Специалисты реабилитационного центра занимаются оказанием квалифицированной поддержки. Сюда входит набор терапевтических, консультационных и диагностических элементов
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 369
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Лечение
Я как-то тоже было подсел на наркотики, так посадил сердце ужасно. Не знаю уже что делать, чувствую себя не очень.
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