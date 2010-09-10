Лечение

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Лечение

Сообщение parma » 22 июн 2020, 13:53

Предоставляем помощь в непростых жизненных ситуациях. Наркологический центр https://med-zahid.com.ua/ осуществляет лечение алко- и наркозависимых. Специалисты реабилитационного центра занимаются оказанием квалифицированной поддержки. Сюда входит набор терапевтических, консультационных и диагностических элементов
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Лечение

Сообщение Алексей Кобзарь » 11 фев 2021, 13:10

Я как-то тоже было подсел на наркотики, так посадил сердце ужасно. Не знаю уже что делать, чувствую себя не очень.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Лечение

Сообщение Наташа Швец » 35 минут назад

Мда, конечно, ну ты даешь. Наркотики это вообще самое отвратительное, что может быть и не удивленно что нагрузка на сердце пошла большая. Можешь попробовать пропить хорошие витамины для сердца https://rx.ua/info/asparkam Аспаркам. Вообще этот препарат хорошо насыщает сердце калием и магнием, благодаря которым  нормализуется давление, успокаивает, стабилизируется ритм сердца, расслабляются мышцы, убираются спазмы и судороги в ногах и пр.
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