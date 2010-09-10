Вопросы по погребу

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Вопросы по погребу

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 19:30

Материал для погреба какой выбрать? Сейчас везде вижу как их пиарят, 100% герметичность, чистота, удобство в уборке, безопасность, прочность и все остальные плюсы по сравнению с другими материалами. Как оно происходит на деле? У кого-то из форумчан установлен из пластика? Имею в виду такого http://www.enrost.ru/produkcija/plastikovye-pogreba/ образца. Объем требуется порядка 20 кубов. Какие сложности в монтаже? Во сколько обойдется установка? Какие нюансы есть с грунтом? Подскажите кто в теме.
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