Онлайн курсы

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Онлайн курсы

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 08:57

Подскажите проверенные онлайн курсы по переподготовке экологической безопасности, желательно, чтобы набор уже был на этот месяц.
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