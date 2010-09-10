Онлайн курсы
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Онлайн курсы
Подскажите проверенные онлайн курсы по переподготовке экологической безопасности, желательно, чтобы набор уже был на этот месяц.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 173
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Онлайн курсы
Проходил переквалификацию по направлению экологической безопасности, записывался в Эксперт, это образовательный портал, можешь на сайте expert123.ru/ekologiya-i-ekologicheskaya-bezopasnost почитать информацию и посмотреть даты на набор - июнь 2020. Курсы хорошие, проводятся дистанционно по скайпу, объясняют понятливо. Диплом мне прислали по почте, а сам курс оплачивал безналичным расчетом.
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