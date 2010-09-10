Онлайн курсы

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Онлайн курсы

Сообщение VasiLissa » 24 июн 2020, 08:57

Подскажите проверенные онлайн курсы по переподготовке экологической безопасности, желательно, чтобы набор уже был на этот месяц.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Онлайн курсы

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 июн 2020, 08:23

Проходил переквалификацию по направлению экологической безопасности, записывался в Эксперт, это образовательный портал, можешь на сайте expert123.ru/ekologiya-i-ekologicheskaya-bezopasnost почитать информацию и посмотреть даты на набор - июнь 2020. Курсы хорошие, проводятся дистанционно по скайпу, объясняют понятливо. Диплом мне прислали по почте, а сам курс оплачивал безналичным расчетом.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Онлайн курсы

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 17:13

Добрый день) Вообще сейчас вариантов пройти онлайн курсы достаточно много, вы можете посмотреть все доступные курсы и записаться на тот который вам нужно. Вот я уже например на этой платформе свой курс создал, это достаточно удобно и просто!)
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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