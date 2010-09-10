Онлайн курсы
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Онлайн курсы
Подскажите проверенные онлайн курсы по переподготовке экологической безопасности, желательно, чтобы набор уже был на этот месяц.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 341
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Онлайн курсы
Проходил переквалификацию по направлению экологической безопасности, записывался в Эксперт, это образовательный портал, можешь на сайте expert123.ru/ekologiya-i-ekologicheskaya-bezopasnost почитать информацию и посмотреть даты на набор - июнь 2020. Курсы хорошие, проводятся дистанционно по скайпу, объясняют понятливо. Диплом мне прислали по почте, а сам курс оплачивал безналичным расчетом.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Онлайн курсы
Добрый день) Вообще сейчас вариантов пройти онлайн курсы достаточно много, вы можете посмотреть все доступные курсы и записаться на тот который вам нужно. Вот я уже например на этой платформе свой курс создал, это достаточно удобно и просто!)
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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