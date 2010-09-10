Онлайн курсы

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Онлайн курсы

Сообщение VasiLissa » 24 июн 2020, 08:57

Подскажите проверенные онлайн курсы по переподготовке экологической безопасности, желательно, чтобы набор уже был на этот месяц.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 621
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Онлайн курсы

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 июн 2020, 08:23

Проходил переквалификацию по направлению экологической безопасности, записывался в Эксперт, это образовательный портал, можешь на сайте expert123.ru/ekologiya-i-ekologicheskaya-bezopasnost почитать информацию и посмотреть даты на набор - июнь 2020. Курсы хорошие, проводятся дистанционно по скайпу, объясняют понятливо. Диплом мне прислали по почте, а сам курс оплачивал безналичным расчетом.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Онлайн курсы

Сообщение Зинаидушка » 13 мар 2022, 21:43

Я хочу толковые курсы найти в сети. Кто знает хорошие ресурсы по этой тематике? Раньше помню что на Складчике была масса полезного, сейчас жаль что сайт не работает.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Онлайн курсы

Сообщение Алексеич » 13 мар 2022, 22:30

Есть такая проблема вообще то, но её можно успешно решить если установить специальный плагин через сайт welcome.skladchik.info , тогда сможете опять лучшие курсы по обучению покупать недорого. Лично мне такое дополнение в браузере сильно помогло. Вам нужно действовать по инструкции на сайте, и тогда все получиться. Я за несколько минут восстановил доступ, и у вас точно получиться.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Онлайн курсы

Сообщение Зинаидушка » 13 мар 2022, 22:58

Стало даже интересно. Благодарю, что подсказали полезное.
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Онлайн курсы

Сообщение viktorcok » 19 май 2022, 18:22

На сайте http://gosdiplomas.com/ вы получите удобный поиск курсов и возможность выбрать из лучших предложений как в Москве, так и по всей России. У нас вы можете ознакомиться с образовательными программами, программой обучения, стоимостью обучения, получения дипломов, а также отзывами выпускников.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Онлайн курсы

Сообщение TanyaLoy » 36 минут назад

А я решила купить готовый диплом на сайте https://kupit-diplom-attestat.com/ceny/ Цена вполне обоснованная, по качеству документ абсолютно ничем не отличается от оригинала, изготовили на бланке государственного образца и внесли в реестр.
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