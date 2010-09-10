Онлайн курсы
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
7 сообщений • Страница 1 из 1
Онлайн курсы
Подскажите проверенные онлайн курсы по переподготовке экологической безопасности, желательно, чтобы набор уже был на этот месяц.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Онлайн курсы
Проходил переквалификацию по направлению экологической безопасности, записывался в Эксперт, это образовательный портал, можешь на сайте expert123.ru/ekologiya-i-ekologicheskaya-bezopasnost почитать информацию и посмотреть даты на набор - июнь 2020. Курсы хорошие, проводятся дистанционно по скайпу, объясняют понятливо. Диплом мне прислали по почте, а сам курс оплачивал безналичным расчетом.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Онлайн курсы
Я хочу толковые курсы найти в сети. Кто знает хорошие ресурсы по этой тематике? Раньше помню что на Складчике была масса полезного, сейчас жаль что сайт не работает.
Re: Онлайн курсы
Есть такая проблема вообще то, но её можно успешно решить если установить специальный плагин через сайт welcome.skladchik.info , тогда сможете опять лучшие курсы по обучению покупать недорого. Лично мне такое дополнение в браузере сильно помогло. Вам нужно действовать по инструкции на сайте, и тогда все получиться. Я за несколько минут восстановил доступ, и у вас точно получиться.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Онлайн курсы
Стало даже интересно. Благодарю, что подсказали полезное.
Re: Онлайн курсы
На сайте http://gosdiplomas.com/ вы получите удобный поиск курсов и возможность выбрать из лучших предложений как в Москве, так и по всей России. У нас вы можете ознакомиться с образовательными программами, программой обучения, стоимостью обучения, получения дипломов, а также отзывами выпускников.
Re: Онлайн курсы
А я решила купить готовый диплом на сайте https://kupit-diplom-attestat.com/ceny/ Цена вполне обоснованная, по качеству документ абсолютно ничем не отличается от оригинала, изготовили на бланке государственного образца и внесли в реестр.
7 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Образование в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость