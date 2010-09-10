Ставки
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ставки
Где делаете ставки на спорт и почему нравится именно этот источник?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 172
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ставки
Не пробовал себя на 1xставка? Мне нравится там простота сайта и можно загрузить мобильное приложение. Они предлагают ставки на спорт и киберспорт в режимах лайв и прематч. Если нужно почитать отзывы игроков, то там есть их огромное количество.
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