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Сплинтер Гость RZN.info Сообщения: 33 Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11 Re: Ставки Цитата Сообщение Сплинтер » 25 июн 2020, 17:37 Прежде чем в принципе начать ставить Нужно определиться на какой Бк будите ставить, так как в аразных конторах кэфы различаются на виды спорта, например если будите ставить на киберспорт, то лучше например гг.бет. А так я бы посоветовал рассмотреть бк лига ставок, одна из самых универсальных. А если есть сомнение то можете ознакомиться с аналитическим обзором функционала бк Лига ставок от команды профессионалов. Там расписан весь функционал и стратегии для этой букмекерки. Вернуться к началу

staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 122 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Re: Ставки Цитата Сообщение staspavlov777 » 13 авг 2020, 16:32 Я вообще долго выбирал букмекерскую контору, мне почему-то казалось что многие конторы мошеннические. Но потом узнал про существования букмекерской конторы Фаворит, на ней и ставлю. Правда порой зайти на нее не получается, но через зеркало https://superbet.guru/bk-favorit-mirror/ можно очень легко обойти это и зайти на официальный сайт БК. Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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