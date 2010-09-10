Ставки

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ставки

Сообщение Наташа Швец » 24 июн 2020, 11:56

Где делаете ставки на спорт и почему нравится именно этот источник?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Ставки

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 июн 2020, 13:19

Не пробовал себя на 1xставка? Мне нравится там простота сайта и можно загрузить мобильное приложение. Они предлагают ставки на спорт и киберспорт в режимах лайв и прематч. Если нужно почитать отзывы игроков, то там есть их огромное количество.
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Ставки

Сообщение Сплинтер » 25 июн 2020, 17:37

Прежде чем в принципе начать ставить Нужно определиться на какой Бк будите ставить, так как в аразных конторах кэфы различаются на виды спорта, например если будите ставить на киберспорт, то лучше например гг.бет. А так я бы посоветовал рассмотреть бк лига ставок, одна из самых универсальных. А если есть сомнение то можете ознакомиться с аналитическим обзором функционала бк Лига ставок от команды профессионалов. Там расписан весь функционал и стратегии для этой букмекерки.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Ставки

Сообщение TanyaLoy » 07 авг 2020, 02:05

Хочу только заметить, что совершая ставки на спорт, нужно ориентироваться на прогнозы проверенных капперов https://proverennye-kappery.ru/ Так шансы на успех будут гораздо выше. Я уже месяц так ставлю, прогнозы залетают на ура)
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Ставки

Сообщение Алексеич » 13 авг 2020, 15:47

Интересно!
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки

Сообщение staspavlov777 » 13 авг 2020, 16:32

Я вообще долго выбирал букмекерскую контору, мне почему-то казалось что многие конторы мошеннические. Но потом узнал про существования букмекерской конторы Фаворит, на ней и ставлю. Правда порой зайти на нее не получается, но через зеркало https://superbet.guru/bk-favorit-mirror/ можно очень легко обойти это и зайти на официальный сайт БК.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Ставки

Сообщение Зинаидушка » 15 авг 2020, 15:15

А кто такие капперы, и где можно о них посмотреть реальные отзывы?
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Ставки

Сообщение Laca » 15 авг 2020, 23:23

Зинаидушка писал(а):А кто такие капперы, и где можно о них посмотреть реальные отзывы?

Вот вам лучшие капперы 2020 отзывы о них только честные. Смотрите всё, читайте внимательно. Тут сами игроки дают ответы на актуальные вопросы и делятся своим опытом. Новичкам особенно рекомендую внимание обратить. Знаю, как оно, сама раньше начинала и многое было непонятно.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Ставки

Сообщение DenisKot » Сегодня, 13:01

Нужно будет разобраться, как эта система работает. Я тоже хочу зарабатывать играя.
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