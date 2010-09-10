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parma Гость RZN.info Сообщения: 39 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Строительные материалы Цитата Сообщение parma » Сегодня, 13:53 Сейчас много мест по стройматериалам где можно их найти. Я когда ремонт делал, то подбирал стройматериалы на https://artkone.com.ua/plitnye-materialy/osb-3/ есть из чего выбрать, да и по стоимости как говорится оптимальный вариант можно найти. Думаю без проблем тоже сориентируйтесь, да подберете что-нибудь для себя. Вернуться к началу

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