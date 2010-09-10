Строительные материалы

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Строительные материалы

Сообщение parma » 24 июн 2020, 13:53

Сейчас много мест по стройматериалам где можно их найти. Я когда ремонт делал, то подбирал стройматериалы на https://artkone.com.ua/plitnye-materialy/osb-3/ есть из чего выбрать, да и по стоимости как говорится оптимальный вариант можно найти. Думаю без проблем тоже сориентируйтесь, да подберете что-нибудь для себя.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Строительные материалы

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 09:35

А лакокрасочные материалы у вас можно приобрести?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Строительные материалы

Сообщение derigor » Сегодня, 09:49

gonchar84 писал(а):А лакокрасочные материалы у вас можно приобрести?


Лакокрасочные материалы лучше всего в профильных компаниях заказывать, которые уже давно поставками занимаются. Т.к. и по качеству всё на высшем уровне, и на каждый случай материалы найдутся. Мы вот так краску для разметки дорог недавно заказывали. А вам для чего нужно?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Строительные материалы

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 10:03

Нам для фасадов зданий нужно, но полагаю, что там такие тоже есть. Спасибо большое!
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