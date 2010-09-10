Запчасти для оружия

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Запчасти для оружия

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 10:19

Кто пользуется ружьем иж 38, где можно на него купить запчасти?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Запчасти для оружия

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:48

А что именно вам нужно? Я с такой винтовкой на охоту птиц хожу, у самого недавно полетел спусковой крючок, так и не удалось пострелять. Но с поиском проблем не возникло, сразу же в сети нашел хороший интернет-магазин ZOSOptic.Ru и вы знаете у них просто широчайший каталог запчастей иж 38 . Вы точно сможете найти необходимую деталь, при том родную и оригинальную. Я сам присмотрел еще прицел на винтовку, пока скидка на нее 18% надо взять, думаю дешевле просто не найду. Можете созвониться с менеджером по номеру телефона +7 (904) 832-83-32 и уточнить наличие необходимого товара.
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