Запчасти для оружия
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Запчасти для оружия
Кто пользуется ружьем иж 38, где можно на него купить запчасти?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 174
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Запчасти для оружия
А что именно вам нужно? Я с такой винтовкой на охоту птиц хожу, у самого недавно полетел спусковой крючок, так и не удалось пострелять. Но с поиском проблем не возникло, сразу же в сети нашел хороший интернет-магазин ZOSOptic.Ru и вы знаете у них просто широчайший каталог запчастей иж 38 . Вы точно сможете найти необходимую деталь, при том родную и оригинальную. Я сам присмотрел еще прицел на винтовку, пока скидка на нее 18% надо взять, думаю дешевле просто не найду. Можете созвониться с менеджером по номеру телефона +7 (904) 832-83-32 и уточнить наличие необходимого товара.
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