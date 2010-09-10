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karina_bogdanova Гость RZN.info Сообщения: 46 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33 Re: Безопасность сделки Цитата Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 17:22 TanyaLoy писал(а): Приветствую! Ребята, подскажите, как обезопасить свои платежи в сети интернет?



Да, в наше время безопасность должна быть прежде всего, мошенников сейчас хватает и распознать их схемы не всегда получается... Меня в этом плане выручает сервис гарант - Да, в наше время безопасность должна быть прежде всего, мошенников сейчас хватает и распознать их схемы не всегда получается... Меня в этом плане выручает сервис гарант - http://bit-garant.ru/ Сотрудничаю с ними около года, все ok, надежный посредник для проведения финансовых операций, всегда на связи. Вернуться к началу

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