Безопасность сделки
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Безопасность сделки
Приветствую! Ребята, подскажите, как обезопасить свои платежи в сети интернет?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Безопасность сделки
TanyaLoy писал(а):Приветствую! Ребята, подскажите, как обезопасить свои платежи в сети интернет?
Да, в наше время безопасность должна быть прежде всего, мошенников сейчас хватает и распознать их схемы не всегда получается... Меня в этом плане выручает сервис гарант - http://bit-garant.ru/ Сотрудничаю с ними около года, все ok, надежный посредник для проведения финансовых операций, всегда на связи.
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