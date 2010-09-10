Безопасность сделки

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Безопасность сделки

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 15:39

Приветствую! Ребята, подскажите, как обезопасить свои платежи в сети интернет?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Безопасность сделки

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 17:22

TanyaLoy писал(а):Приветствую! Ребята, подскажите, как обезопасить свои платежи в сети интернет?


Да, в наше время безопасность должна быть прежде всего, мошенников сейчас хватает и распознать их схемы не всегда получается... Меня в этом плане выручает сервис гарант - http://bit-garant.ru/ Сотрудничаю с ними около года, все ok, надежный посредник для проведения финансовых операций, всегда на связи.
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