Готовая шпаклевка

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Готовая шпаклевка

Сообщение Яно4ка » 26 июн 2020, 08:33

Стоит ли покупать уже готовую шпаклевку? А то мы с мужем сами делаем ремонт и боимся неправильно приготовить смесь, чтобы потом не пришлось переделывать.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Готовая шпаклевка

Сообщение Алексей Кобзарь » 26 июн 2020, 09:30

Смотря на какую сумму вы рассчитываете, потому что готовые шпаклевки стоят дороже. Но тут есть и свои преимущества, ее не нужно разбавлять водой, продаются они уже дозированные, нет необходимости вымерять самим, и как говорят специалисты производительность работ намного выше чем у сухих смесей. Если у вас нет опыта в строительных работах и вы сами желаете сделать ремонт, я бы на вашем месте готовую и покупал бы, чтобы голову не морочить с ее разбавлением и измерением.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Готовая шпаклевка

Сообщение Алексеич » 14 минут назад

А я тоже интересуюсь как правильно подобрать шпатлевку, а то в прошлый раз купил некачественную, и ремонт застопорился. И где её брать - на строит рынке, или в магазине?
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