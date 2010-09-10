Готовая шпаклевка
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Готовая шпаклевка
Стоит ли покупать уже готовую шпаклевку? А то мы с мужем сами делаем ремонт и боимся неправильно приготовить смесь, чтобы потом не пришлось переделывать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Готовая шпаклевка
Смотря на какую сумму вы рассчитываете, потому что готовые шпаклевки стоят дороже. Но тут есть и свои преимущества, ее не нужно разбавлять водой, продаются они уже дозированные, нет необходимости вымерять самим, и как говорят специалисты производительность работ намного выше чем у сухих смесей. Если у вас нет опыта в строительных работах и вы сами желаете сделать ремонт, я бы на вашем месте готовую и покупал бы, чтобы голову не морочить с ее разбавлением и измерением.
Re: Готовая шпаклевка
А я тоже интересуюсь как правильно подобрать шпатлевку, а то в прошлый раз купил некачественную, и ремонт застопорился. И где её брать - на строит рынке, или в магазине?
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