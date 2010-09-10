Готовая шпаклевка

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Готовая шпаклевка

Сообщение Яно4ка » 26 июн 2020, 08:33

Стоит ли покупать уже готовую шпаклевку? А то мы с мужем сами делаем ремонт и боимся неправильно приготовить смесь, чтобы потом не пришлось переделывать.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Готовая шпаклевка

Сообщение Алексей Кобзарь » 26 июн 2020, 09:30

Смотря на какую сумму вы рассчитываете, потому что готовые шпаклевки стоят дороже. Но тут есть и свои преимущества, ее не нужно разбавлять водой, продаются они уже дозированные, нет необходимости вымерять самим, и как говорят специалисты производительность работ намного выше чем у сухих смесей. Если у вас нет опыта в строительных работах и вы сами желаете сделать ремонт, я бы на вашем месте готовую и покупал бы, чтобы голову не морочить с ее разбавлением и измерением.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Готовая шпаклевка

Сообщение Алексеич » Сегодня, 15:32

А я тоже интересуюсь как правильно подобрать шпатлевку, а то в прошлый раз купил некачественную, и ремонт застопорился. И где её брать - на строит рынке, или в магазине?
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Готовая шпаклевка

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 16:07

Когда изучала инфу о шпатлевках, то меня здорово выручила публикация с рейтингом лучших шпатлевок - https://simplerule.ru/luchshie-shpatlevki-reyting/ . Вот на эту статью и советую обратить внимание - написано доступно, и в тоже время профессионально, поэтому я уже почти специалист по шпаклевкам) Вам тоже думаю, что советы из статьи пойдут на пользу.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Готовая шпаклевка

Сообщение Алексеич » Сегодня, 16:36

Благодарю за совет! А вот еще такой нюанс - чем отличается простая от финишной? Ведь есть какие различия? И наверное нужно покупать сразу два варианта шпаклекви?
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