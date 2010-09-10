Готовая шпаклевка
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Готовая шпаклевка
Стоит ли покупать уже готовую шпаклевку? А то мы с мужем сами делаем ремонт и боимся неправильно приготовить смесь, чтобы потом не пришлось переделывать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Готовая шпаклевка
Смотря на какую сумму вы рассчитываете, потому что готовые шпаклевки стоят дороже. Но тут есть и свои преимущества, ее не нужно разбавлять водой, продаются они уже дозированные, нет необходимости вымерять самим, и как говорят специалисты производительность работ намного выше чем у сухих смесей. Если у вас нет опыта в строительных работах и вы сами желаете сделать ремонт, я бы на вашем месте готовую и покупал бы, чтобы голову не морочить с ее разбавлением и измерением.
Re: Готовая шпаклевка
А я тоже интересуюсь как правильно подобрать шпатлевку, а то в прошлый раз купил некачественную, и ремонт застопорился. И где её брать - на строит рынке, или в магазине?
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Готовая шпаклевка
Когда изучала инфу о шпатлевках, то меня здорово выручила публикация с рейтингом лучших шпатлевок - https://simplerule.ru/luchshie-shpatlevki-reyting/ . Вот на эту статью и советую обратить внимание - написано доступно, и в тоже время профессионально, поэтому я уже почти специалист по шпаклевкам) Вам тоже думаю, что советы из статьи пойдут на пользу.
Re: Готовая шпаклевка
Благодарю за совет! А вот еще такой нюанс - чем отличается простая от финишной? Ведь есть какие различия? И наверное нужно покупать сразу два варианта шпаклекви?
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