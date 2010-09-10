Дисконт при срочном выкупе авто

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Дисконт при срочном выкупе авто

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 18:55

Зашел на несколько сайтов скупщиков авто, везде в своём портфолио приводят примеры достаточно выгодных для продавца сделок, дисконт не сильно отличается от рыночной стоимости. Как оно происходит на деле? Ктото из форумчан обращался в выкуп авто? Как можете дать отзывы по скупщикам avtorinok55? И какие еще есть варианты быстрой продажи, кроме скупщиков? Продать нужно в течении 3-х дней.
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