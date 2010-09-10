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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 150 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Чудо-женщина 1984 2020 фильм rTPWJ Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 12:37





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Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных.

Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные

магические артефакты в попытке найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу

и могущество настоящего божества. В поисках ему помогает доктор Барбара Энн Минерва, специалист по древней истории.



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