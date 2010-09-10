Охотники за привидениями Наследники 2020 фильм CxcA
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Охотники за привидениями Наследники 2020 фильм CxcA
Охотники за привидениями Наследники - 2020
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Мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме
в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала.
Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1,
принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.
.
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Мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме
в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала.
Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1,
принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.
.
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