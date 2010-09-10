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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 150 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Майор Гром: Чумной доктор 2020 фильм zYaRC Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 13:11



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Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…









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