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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 151 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Диверсант Крым 2020 фильм pk463 Цитата Сообщение compnecsyre » 50 минут назад



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Июль 1942 года. Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ о ликвидации

попавшего в плен капитана 1-го ранга Ивана Александрова, виновного в сдаче

одного из ключевых рубежей обороны Севастополя. Диверсанты отправляются на задание вдвоем.

Установив связь с партизанским отрядом, Алексей и Леонид выдвигаются в город.

Первая попытка выполнить приказ оканчивается неудачей: при покушении

Александров ранен и госпитализирован в тщательно охраняемый немецкий военный санаторий.

После второй попытки захватить Александрова Бобриков и Филатов оказываются в немецком плену…







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