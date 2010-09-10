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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 151 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Цыплёнок жареный 2020 фильм 6nkZ Цитата Сообщение compnecsyre » 43 минуты назад







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Весна 1921 года. Введение НЭП начинает стремительно менять обескровленный войнами и революцией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди и, как следствие, появляются гопники, спешащие отнять у них деньги.

Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии - магазины трясут пять раз на дню. И тогда на защиту нэпманов и барыг встает криминальный мир Петербурга во главе с вором в законе Дядей Колей (Виктор Сухоруков), который, выражаясь современным языком, начинает «крышевать» нэпманов.

Но не все нэпманы согласны платить дяде Коле. И тот отправляет к таким скупердяям один из своих боевых отрядов. Самый известный и продуктивный из них - банда главного героя истории Роди (Никита Волков) - бывшего анархиста, разбитного гопника, пижона и сердцееда, северного Бени Крика…





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