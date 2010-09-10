Цыплёнок жареный 2020 фильм 6nkZ
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Цыплёнок жареный 2020 фильм 6nkZ
Цыплёнок жареный 2020 (16 серий) криминальный сериал
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Весна 1921 года. Введение НЭП начинает стремительно менять обескровленный войнами и революцией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди и, как следствие, появляются гопники, спешащие отнять у них деньги.
Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии - магазины трясут пять раз на дню. И тогда на защиту нэпманов и барыг встает криминальный мир Петербурга во главе с вором в законе Дядей Колей (Виктор Сухоруков), который, выражаясь современным языком, начинает «крышевать» нэпманов.
Но не все нэпманы согласны платить дяде Коле. И тот отправляет к таким скупердяям один из своих боевых отрядов. Самый известный и продуктивный из них - банда главного героя истории Роди (Никита Волков) - бывшего анархиста, разбитного гопника, пижона и сердцееда, северного Бени Крика…
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Весна 1921 года. Введение НЭП начинает стремительно менять обескровленный войнами и революцией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди и, как следствие, появляются гопники, спешащие отнять у них деньги.
Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии - магазины трясут пять раз на дню. И тогда на защиту нэпманов и барыг встает криминальный мир Петербурга во главе с вором в законе Дядей Колей (Виктор Сухоруков), который, выражаясь современным языком, начинает «крышевать» нэпманов.
Но не все нэпманы согласны платить дяде Коле. И тот отправляет к таким скупердяям один из своих боевых отрядов. Самый известный и продуктивный из них - банда главного героя истории Роди (Никита Волков) - бывшего анархиста, разбитного гопника, пижона и сердцееда, северного Бени Крика…
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