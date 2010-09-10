Алёша 2020 фильм 5FCc
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Алёша 2020 фильм 5FCc
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1944 год - разгар Великой Отечественной Войны. Идет подготовка к одной из самых важных и масштабных военных операций Багратион.
Отборные немецкие солдаты одной из самых безжалостных армий в мире против измученных, голодных, уставших, но твердо помнящих,
что за их спинами Родина и отступать некуда, советских воинов. Перед лицом смерти родными друг другу становились совершенно незнакомые ранее люди.
Главные герои фильма шестнадцатилетний юноша по имени Алеша и храбрый пулеметчик Ефрем Жаворонок.
Мужчина взял на себя ответственность за паренька так, как если бы он был его сыном.
Он не представлял, как может быть иначе, ведь в смертельном пекле чужих детей, отцов и братьев быть не может.
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