Чума! 2020 фильм 6WeT
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Чума! 2020 фильм 6WeT
Чума! 2020
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Это комедия о том, как люди средневековья справляются с новыми карантинными реалиями, пока за стенами замка бушует чума. По сюжету, жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке на карантине. Палачи казнят людей на «удалёнке», печенеги совершают набеги на город в масках.
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Это комедия о том, как люди средневековья справляются с новыми карантинными реалиями, пока за стенами замка бушует чума. По сюжету, жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке на карантине. Палачи казнят людей на «удалёнке», печенеги совершают набеги на город в масках.
.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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