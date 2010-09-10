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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 184 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Чума! 2020 фильм 6WeT Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 16:53



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Это комедия о том, как люди средневековья справляются с новыми карантинными реалиями, пока за стенами замка бушует чума. По сюжету, жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке на карантине. Палачи казнят людей на «удалёнке», печенеги совершают набеги на город в масках.

















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