Диверсант Крым 2020 фильм IogV
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Диверсант Крым 2020 фильм IogV
Диверсант Крым 2020
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Июль 1942 года. Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ о ликвидации
попавшего в плен капитана 1-го ранга Ивана Александрова, виновного в сдаче
одного из ключевых рубежей обороны Севастополя. Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
Установив связь с партизанским отрядом, Алексей и Леонид выдвигаются в город.
Первая попытка выполнить приказ оканчивается неудачей: при покушении
Александров ранен и госпитализирован в тщательно охраняемый немецкий военный санаторий.
После второй попытки захватить Александрова Бобриков и Филатов оказываются в немецком плену…
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Июль 1942 года. Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ о ликвидации
попавшего в плен капитана 1-го ранга Ивана Александрова, виновного в сдаче
одного из ключевых рубежей обороны Севастополя. Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
Установив связь с партизанским отрядом, Алексей и Леонид выдвигаются в город.
Первая попытка выполнить приказ оканчивается неудачей: при покушении
Александров ранен и госпитализирован в тщательно охраняемый немецкий военный санаторий.
После второй попытки захватить Александрова Бобриков и Филатов оказываются в немецком плену…
.
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