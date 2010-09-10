Шугалей 2020 фильм GDUD1
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Шугалей 2020 фильм GDUD1
Шугалей (2020) смотреть полностью
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Российские социологи, Максим Шугалей и его спутник и переводчик Самер Суэйфан, отправляются в страну,
разрываемую на части воинствующими группировками, по официальному приглашению.
Их задача — проведение исследования, которое должно было бы положить конец боевым действиям.
Однако в ходе работы в их руки попадает информация, которая может дорого стоить «марионеточному» правительству и не должна просочиться за пределы Ливии.
В результате похищения русские специалисты оказываются в частной тюрьме и больше года, переживая пытки и унижения, ждут хотя бы официального обвинения.
Дипломатические попытки мирно решить вопрос заходят в тупик, и российская сторона начинает готовить спасательную операцию.
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Российские социологи, Максим Шугалей и его спутник и переводчик Самер Суэйфан, отправляются в страну,
разрываемую на части воинствующими группировками, по официальному приглашению.
Их задача — проведение исследования, которое должно было бы положить конец боевым действиям.
Однако в ходе работы в их руки попадает информация, которая может дорого стоить «марионеточному» правительству и не должна просочиться за пределы Ливии.
В результате похищения русские специалисты оказываются в частной тюрьме и больше года, переживая пытки и унижения, ждут хотя бы официального обвинения.
Дипломатические попытки мирно решить вопрос заходят в тупик, и российская сторона начинает готовить спасательную операцию.
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