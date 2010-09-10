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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 184 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Алёша 2020 фильм n08vo Цитата Сообщение compnecsyre » 30 минут назад



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1944 год - разгар Великой Отечественной Войны. Идет подготовка к одной из самых важных и масштабных военных операций Багратион.

Отборные немецкие солдаты одной из самых безжалостных армий в мире против измученных, голодных, уставших, но твердо помнящих,

что за их спинами Родина и отступать некуда, советских воинов. Перед лицом смерти родными друг другу становились совершенно незнакомые ранее люди.

Главные герои фильма шестнадцатилетний юноша по имени Алеша и храбрый пулеметчик Ефрем Жаворонок.

Мужчина взял на себя ответственность за паренька так, как если бы он был его сыном.

Он не представлял, как может быть иначе, ведь в смертельном пекле чужих детей, отцов и братьев быть не может.















































































































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