Сообщение wildcat91 » 29 ноя 2010, 16:51

Lello писал(а): да ну, рыцарство, благородные дамы - позапрошлый век между прочим. Заметьте, чтоб соответсвовать рыцарю, то надо соответсвовать званию благородной дамы - т.е. падать в обморок постоянно ( от ношения тугого корсета в основном))), быть вообще нежной, слабой, инфантильной особой. а еще не забудьте про пояса верности))). И что в те времена женщинам полагалось исдеть дома и воспитывать кучу детей. Ну максисму на турнере помахать платочком и упасть в обморок))) Пусть лучше все остается таким как есть, зачем жалеть о прошедшем. кста, о благородствах рыцарей сильно преувеличены легенды. история всегда врет)))

спешу с тобой согласиться!все верно подмечено,у меня мужик ассоциируется с крепкими руками и дикой необузданной страстью,а остальное не столь важно,порой многое зависит не только от них,но и от нас милые дамы,так что нам надо впервую очередь задуматься над тем как мы себя преподносим!