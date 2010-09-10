Рыцарство- миф или очередное безумие

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Ронька
Гость RZN.info
Сообщения: 380
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 18:37
Откуда: мимо проходила

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение Ронька » 11 ноя 2010, 21:21

Вспомнилось Юлии Вознесенской:

Состарилась, состарилась принцесса.
Спина согнулась, расшатались зубы,
И так уныло клок волос белёсых
Поник на горностай потёртой шубы.

Прошло сто лет, а принц не появился.
Она проснулась так, без поцелуя.
Быть может, он дорогой заблудился,
А может быть, расколдовал другую.

Сто лет. Сто лет, уж где тут выйти замуж!
Ветшают королевские палаты,
Разваливается старинный замок,
А слуги спят, волшебным сном объяты.
........
Дальше не помню... В общем-то - так и в жизни :)
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Avarax
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1432
Зарегистрирован: 03 фев 2009, 13:26

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение Avarax » 12 ноя 2010, 10:24

Принц разбрасывал грязные носки по дворцу, расклеивал везде постеры обнаженных фрейлин и прекрасных пастушек, вечерами смотрел футбол, яростно болея за любимую команду «Железные Дровосеки», пил пиво, проливая его на диван обтянутый белым, ел чипсы, закусывая их полусырыми пельменями и чесал то, что ниже пупка.
Часто он приглашал к себе в гости соседских принцев, не таких , возможно прекрасных, как он, но холостых. Они играли в покер, курили и звали прекрасных пастушек станцевать стриптиз. В туалете и на прикроватрном столике у Принца лежали журналы...

Дальше не помню... В общем-то - так и в жизни ))
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение Customer » 12 ноя 2010, 16:40

Рыцарей нет,
на оружии ржавчины след,
Души воинов этот покинули свет. (с)
Ты - это ты, а я - это я.
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wildcat91
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 22:16
Откуда: Рязань
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Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение wildcat91 » 29 ноя 2010, 16:51

Lello писал(а):да ну, рыцарство, благородные дамы - позапрошлый век между прочим. Заметьте, чтоб соответсвовать рыцарю, то надо соответсвовать званию благородной дамы - т.е. падать в обморок постоянно ( от ношения тугого корсета в основном))), быть вообще нежной, слабой, инфантильной особой. а еще не забудьте про пояса верности))). И что в те времена женщинам полагалось исдеть дома и воспитывать кучу детей. Ну максисму на турнере помахать платочком и упасть в обморок))) Пусть лучше все остается таким как есть, зачем жалеть о прошедшем. кста, о благородствах рыцарей сильно преувеличены легенды. история всегда врет)))

спешу с тобой согласиться!все верно подмечено,у меня мужик ассоциируется с крепкими руками и дикой необузданной страстью,а остальное не столь важно,порой многое зависит не только от них,но и от нас милые дамы,так что нам надо впервую очередь задуматься над тем как мы себя преподносим! :)
ПРИНЦЕССЫ НЕ УМЕЮТ ПРОИГРЫВАТЬ,СЛУЖАНКИ НЕ УМЕЮТ ПОБЕЖДАТЬ. КОРОЛЕВЫ НЕ СОРЕВНУЮТСЯ!
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Kachalka
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 13:19

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение Kachalka » 19 апр 2011, 01:08

вот уж не хотела бы рыцаря- все время на турнирах, в шлеме и с конем. Куда лучше просто иметь удивительного мужчину) чтобы удивлял)
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение Customer » 19 апр 2011, 06:35

Kachalka писал(а):вот уж не хотела бы рыцаря- все время на турнирах, в шлеме и с конем. Куда лучше просто иметь удивительного мужчину) чтобы удивлял)


Изображение

А чем не хорош? Староват, правда, но с конем!
Ты - это ты, а я - это я.
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dendi
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 16:18

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение dendi » 19 апр 2011, 23:23

Я каждый день хожу на работу. не назову это подвигом, но что-то героическое здесь есть!


как я с тобой солидарен в этом вопросе.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1761
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение АЛСНщик » 01 мар 2016, 16:01

Странсвующих рыцарей нужно где-нибудь на Даунбассе искать или в Лугандоне: один такой до сих пор моей невесте любовные послания через ВКонтакте шлет, хотя она его оповестила, что надеяться не на что :P

А исторически рыцарь - это в первую очередь феодал. Встретит крестьянку, трахнет против её воли - и ничего за это ему не будет. Вот он какой, человек войны. Именно рыцарь, а не наёмник.
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Sveta_Syper
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 18:45

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение Sveta_Syper » 16 мар 2016, 19:11

Да в наше время рыцарей не найдешь, все книжные герои уже давно вымерли....
получу права. куплю танк. и заеду по нескольким адресам.так.чисто поздороваться
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spring20time
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 17:44

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение spring20time » 21 мар 2016, 14:45

Просто все мы выросли на сказках, а этот беспощадный мир не перестает меняться и убегать вперед, нужно и нам к нему адаптироваться, светлая грусть и мечты.
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Ninmf
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 17:56

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение Ninmf » 23 мар 2016, 20:09

Я думаю что рыцари есть. Они просто немного модернизированы.
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dina_H
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 май 2016, 17:23

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение dina_H » 13 май 2016, 12:53

хочется верить чтто есть еще джентельмены и рыцари)
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inos
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:30

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение inos » 14 май 2016, 13:44

надеюсь такое еще есть)))
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение Рязанский Дятел » 17 май 2016, 03:32

Буэээ
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NastasiaJo
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 июн 2016, 03:46

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение NastasiaJo » 10 июн 2016, 05:58

А я верю в прекрасный и благородных рыцарей. Они действительно есть. Только их разглядеть надо суметь в обычном соседском парне
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lizaa
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:51

Re: Рыцарство- миф или очередное безумие

Сообщение lizaa » Сегодня, 15:28

А что вы понимате под рыцарством? Чтобы стрелялся на дуэли или пел серенады под окном?
Строю жизнь как я хочу
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