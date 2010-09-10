Рыцарство- миф или очередное безумие
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Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
Вспомнилось Юлии Вознесенской:
Состарилась, состарилась принцесса.
Спина согнулась, расшатались зубы,
И так уныло клок волос белёсых
Поник на горностай потёртой шубы.
Прошло сто лет, а принц не появился.
Она проснулась так, без поцелуя.
Быть может, он дорогой заблудился,
А может быть, расколдовал другую.
Сто лет. Сто лет, уж где тут выйти замуж!
Ветшают королевские палаты,
Разваливается старинный замок,
А слуги спят, волшебным сном объяты.
........
Дальше не помню... В общем-то - так и в жизни
Состарилась, состарилась принцесса.
Спина согнулась, расшатались зубы,
И так уныло клок волос белёсых
Поник на горностай потёртой шубы.
Прошло сто лет, а принц не появился.
Она проснулась так, без поцелуя.
Быть может, он дорогой заблудился,
А может быть, расколдовал другую.
Сто лет. Сто лет, уж где тут выйти замуж!
Ветшают королевские палаты,
Разваливается старинный замок,
А слуги спят, волшебным сном объяты.
........
Дальше не помню... В общем-то - так и в жизни
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
Принц разбрасывал грязные носки по дворцу, расклеивал везде постеры обнаженных фрейлин и прекрасных пастушек, вечерами смотрел футбол, яростно болея за любимую команду «Железные Дровосеки», пил пиво, проливая его на диван обтянутый белым, ел чипсы, закусывая их полусырыми пельменями и чесал то, что ниже пупка.
Часто он приглашал к себе в гости соседских принцев, не таких , возможно прекрасных, как он, но холостых. Они играли в покер, курили и звали прекрасных пастушек станцевать стриптиз. В туалете и на прикроватрном столике у Принца лежали журналы...
Дальше не помню... В общем-то - так и в жизни ))
Часто он приглашал к себе в гости соседских принцев, не таких , возможно прекрасных, как он, но холостых. Они играли в покер, курили и звали прекрасных пастушек станцевать стриптиз. В туалете и на прикроватрном столике у Принца лежали журналы...
Дальше не помню... В общем-то - так и в жизни ))
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
Рыцарей нет,
на оружии ржавчины след,
Души воинов этот покинули свет. (с)
на оружии ржавчины след,
Души воинов этот покинули свет. (с)
Ты - это ты, а я - это я.
- wildcat91
- Гость RZN.info
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 22:16
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
Lello писал(а):да ну, рыцарство, благородные дамы - позапрошлый век между прочим. Заметьте, чтоб соответсвовать рыцарю, то надо соответсвовать званию благородной дамы - т.е. падать в обморок постоянно ( от ношения тугого корсета в основном))), быть вообще нежной, слабой, инфантильной особой. а еще не забудьте про пояса верности))). И что в те времена женщинам полагалось исдеть дома и воспитывать кучу детей. Ну максисму на турнере помахать платочком и упасть в обморок))) Пусть лучше все остается таким как есть, зачем жалеть о прошедшем. кста, о благородствах рыцарей сильно преувеличены легенды. история всегда врет)))
спешу с тобой согласиться!все верно подмечено,у меня мужик ассоциируется с крепкими руками и дикой необузданной страстью,а остальное не столь важно,порой многое зависит не только от них,но и от нас милые дамы,так что нам надо впервую очередь задуматься над тем как мы себя преподносим!
ПРИНЦЕССЫ НЕ УМЕЮТ ПРОИГРЫВАТЬ,СЛУЖАНКИ НЕ УМЕЮТ ПОБЕЖДАТЬ. КОРОЛЕВЫ НЕ СОРЕВНУЮТСЯ!
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
вот уж не хотела бы рыцаря- все время на турнирах, в шлеме и с конем. Куда лучше просто иметь удивительного мужчину) чтобы удивлял)
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
Kachalka писал(а):вот уж не хотела бы рыцаря- все время на турнирах, в шлеме и с конем. Куда лучше просто иметь удивительного мужчину) чтобы удивлял)
А чем не хорош? Староват, правда, но с конем!
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
Я каждый день хожу на работу. не назову это подвигом, но что-то героическое здесь есть!
как я с тобой солидарен в этом вопросе.
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
Странсвующих рыцарей нужно где-нибудь на Даунбассе искать или в Лугандоне: один такой до сих пор моей невесте любовные послания через ВКонтакте шлет, хотя она его оповестила, что надеяться не на что
А исторически рыцарь - это в первую очередь феодал. Встретит крестьянку, трахнет против её воли - и ничего за это ему не будет. Вот он какой, человек войны. Именно рыцарь, а не наёмник.
А исторически рыцарь - это в первую очередь феодал. Встретит крестьянку, трахнет против её воли - и ничего за это ему не будет. Вот он какой, человек войны. Именно рыцарь, а не наёмник.
- Sveta_Syper
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 мар 2016, 18:45
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
Да в наше время рыцарей не найдешь, все книжные герои уже давно вымерли....
получу права. куплю танк. и заеду по нескольким адресам.так.чисто поздороваться
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 мар 2016, 17:44
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
Просто все мы выросли на сказках, а этот беспощадный мир не перестает меняться и убегать вперед, нужно и нам к нему адаптироваться, светлая грусть и мечты.
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
Я думаю что рыцари есть. Они просто немного модернизированы.
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
хочется верить чтто есть еще джентельмены и рыцари)
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
надеюсь такое еще есть)))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 июн 2016, 03:46
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
А я верю в прекрасный и благородных рыцарей. Они действительно есть. Только их разглядеть надо суметь в обычном соседском парне
- Ledi MacBeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Вчера, 15:33
Re: Рыцарство- миф или очередное безумие
dina_H писал(а):хочется верить чтто есть еще джентельмены и рыцари)
А вы в курсе, как рыцари в железных доспехах в туалет ходили? То-то же.)))
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