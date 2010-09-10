Билл и Тед 2020 фильм N78e
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Билл и Тед 2020 фильм N78e
Билл и Тед 2020
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Когда-то путешествующие во времени друзья-раздолбаи Билл и Тед услышали пророчество о том, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели.
Однако прошло уже много лет, но ту самую песню герои так и не написали.
Кроме того, их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них.
Но вскоре прибывает некий пришелец из будущего, напоминающий, что если Билл и Тед не выдадут свой хит,
то под всей вселенной действительно будет грозить невероятная опасность. Теперь, когда время поджимает,
Билл и Тед отправляются в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения.
Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.
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Когда-то путешествующие во времени друзья-раздолбаи Билл и Тед услышали пророчество о том, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели.
Однако прошло уже много лет, но ту самую песню герои так и не написали.
Кроме того, их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них.
Но вскоре прибывает некий пришелец из будущего, напоминающий, что если Билл и Тед не выдадут свой хит,
то под всей вселенной действительно будет грозить невероятная опасность. Теперь, когда время поджимает,
Билл и Тед отправляются в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения.
Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.
.
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