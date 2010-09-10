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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 202 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Билл и Тед 2020 фильм N78e Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 18:51

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Когда-то путешествующие во времени друзья-раздолбаи Билл и Тед услышали пророчество о том, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели.

Однако прошло уже много лет, но ту самую песню герои так и не написали.

Кроме того, их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них.

Но вскоре прибывает некий пришелец из будущего, напоминающий, что если Билл и Тед не выдадут свой хит,

то под всей вселенной действительно будет грозить невероятная опасность. Теперь, когда время поджимает,

Билл и Тед отправляются в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения.

Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.



































































































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