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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 202 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Алекс Лютый 2020 фильм lkLed Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 19:21







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1975 год. На своей подмосковной даче убит писатель, готовящий к выпуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом.

Прямо перед смертью он успевает сообщить своему другу – начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников,

генералу Петру Сомову (Юрий Ицков) – невероятную новость: Лютый, который считался погибшим с 1944 года, жив!

Сомов даёт задание разобраться в этом деле своему лучшему следователю – полковнику Егору Сухареву (Сергей Пускепалис).

В этом ему помогает новый сотрудник спецотдела – старший лейтенант Борис Касьянов (Алексей Кирсанов).















































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Алекс Лютый 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском yv02fi Алекс Лютый (2020)---->>> Алекс Лютый 1975 год. На своей подмосковной даче убит писатель, готовящий к выпуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом.Прямо перед смертью он успевает сообщить своему другу – начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников,генералу Петру Сомову (Юрий Ицков) – невероятную новость: Лютый, который считался погибшим с 1944 года, жив!Сомов даёт задание разобраться в этом деле своему лучшему следователю – полковнику Егору Сухареву (Сергей Пускепалис).В этом ему помогает новый сотрудник спецотдела – старший лейтенант Борис Касьянов (Алексей Кирсанов).IpjDqB9b Алекс Лютый смотреть онлайн HD фильм DO91wP9GSPxhCi Алекс Лютый смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве TcGGmly9NM3e Алекс Лютый смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 eFxNAqeNlJE Алекс Лютый смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеH0sp0Алекс Лютый новые фильмы 2020 года смотреть онлайн kKYqS38RLRbiSq Алекс Лютый смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно ovOj2ZАлекс Лютый смотреть онлайн качество новые фильмы URI4YtTGPmPH Алекс Лютый фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии ofttr9RАлекс Лютый фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино 0ur2EiHI4mPuGB Алекс Лютый смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн Y37PGKАлекс Лютый 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском yv02fi Вернуться к началу

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