Водоворот 2020 фильм S92M
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Водоворот 2020 фильм S92M
Водоворот 2020
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В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал.
Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города,
который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей,
и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.
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В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал.
Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города,
который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей,
и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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