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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 202 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Водоворот 2020 фильм S92M Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 19:28



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В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал.

Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города,

который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей,

и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.































































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