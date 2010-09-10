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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 202 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Операция Дезертир 2020 фильм GXIBg Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 19:35



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Весна 1944 г. Оккупированная Беларусь.

В результате проведённой разведывательной операции были получены данные о том,

что в квадрате Z находится лагерь для военнопленных советской армии и штрафников Вермахта и СС.

Лагерем управляет комендант полковник Блюхер, а помогает ему молодой и дерзкий капитан СС Шульц.

Но есть в лагере и третья сила, которая никому не подчиняется и внушает ужас – это полковник СС Оскар Дирлевангер.

Командование советских войск принимает решение провести диверсионную операцию,

выполнение которой ранее казалось невозможным, цель которой нейтрализовать Оскара Дирлевангера.

Возглавить операцию вызвался контрразведчик Александр Громов. Он подготовил крайне рискованную операцию «Дезертир»,

которая должна пройти в два этапа. Но война вносит жёсткие коррективы в планы группы.



















































































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Операция Дезертир 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском 6vCvF89 Операция "Дезертир" - 2020---->>> Операция Дезертир Весна 1944 г. Оккупированная Беларусь.В результате проведённой разведывательной операции были получены данные о том,что в квадрате Z находится лагерь для военнопленных советской армии и штрафников Вермахта и СС.Лагерем управляет комендант полковник Блюхер, а помогает ему молодой и дерзкий капитан СС Шульц.Но есть в лагере и третья сила, которая никому не подчиняется и внушает ужас – это полковник СС Оскар Дирлевангер.Командование советских войск принимает решение провести диверсионную операцию,выполнение которой ранее казалось невозможным, цель которой нейтрализовать Оскара Дирлевангера.Возглавить операцию вызвался контрразведчик Александр Громов. Он подготовил крайне рискованную операцию «Дезертир»,которая должна пройти в два этапа. Но война вносит жёсткие коррективы в планы группы.yEtP1Xmx Операция Дезертир смотреть онлайн HD фильм 7fIkTFsx4ghM Операция Дезертир смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве 28zLGyVWQlN Операция Дезертир смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 ofMb3n7sgD9I Операция Дезертир смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеHIcvEYОперация Дезертир новые фильмы 2020 года смотреть онлайн C2lPffxG9mozYm Операция Дезертир смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно YNePmVCОперация Дезертир смотреть онлайн качество новые фильмы uG7eXe0zr7 Операция Дезертир фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии qfNgiОперация Дезертир фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино SFJHgDIexyj Операция Дезертир смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн Vl0DzОперация Дезертир 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском 6vCvF89 Вернуться к началу

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