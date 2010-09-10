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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 202 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Тихое Место 2 2020 фильм wPQA Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 19:51



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Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине.

Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме,

им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность,

где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.



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