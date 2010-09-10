Тихое Место 2 2020 фильм wPQA
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Тихое Место 2 2020 фильм wPQA
Тихое Место 2 - 2020
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Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине.
Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме,
им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность,
где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.
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Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине.
Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме,
им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность,
где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.
.
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