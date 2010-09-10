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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 202 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Не Время Умирать 2020 фильм TbPW Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 19:58



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Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке.

Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально.

Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.



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