Чёрная вдова 2020 фильм yPr6Y
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Чёрная вдова 2020 фильм yPr6Y
Чёрная вдова 2020
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Основан на комиксе издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли, Доном Рико и художником Доном Хеком.
История Чёрной Вдовы, которая входит в элитную команду "Мстителей".
Её настоящее имя - Наташа Романофф.
В прошлом русская шпионка, которая, после серии сверхсекретных опытов, смогла получить невероятную силу, скорость и ловкость.
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Основан на комиксе издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли, Доном Рико и художником Доном Хеком.
История Чёрной Вдовы, которая входит в элитную команду "Мстителей".
Её настоящее имя - Наташа Романофф.
В прошлом русская шпионка, которая, после серии сверхсекретных опытов, смогла получить невероятную силу, скорость и ловкость.
.
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