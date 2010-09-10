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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 202 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Охотники за привидениями Наследники 2020 фильм k0Kwl Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 20:23





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Мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме

в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала.

Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1,

принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.





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